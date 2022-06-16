أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية “الجزيرة كابيتال” بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة نقي للمياه عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 6,000,000 سهم عادي تمثل (30%) من أسهم الشركة.

أسهم نقي للمياه

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 14 فبراير2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 6,000,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 25 مايو 2022م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.