أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، إغلاق الطريق السريع 6 ما بين الطريق السريع 3 وطريق الصناعة باتجاه الغرب.

وأوضح أن الإغلاق يبدأ من السادسة صباح يوم الجمعة 1 يوليو المقبل، ويستمر حتى الثانية ظهرًا.