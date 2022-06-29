أعلن مرور الرياض إغلاق نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز في الرياض بسبب أعمال الصيانة الدورية.

تنوه إدارة مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع أمانة المنطقة عن البدء بأعمال الصيانة في النفق الواقع في تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال، وتحويل الحركة المرورية لطريق الخدمة، وذلك خلال الفترة (1-16) يوليو من الساعة 3 وحتى 8 صباحاً. pic.twitter.com/QfK6SUrYEQ — المرور السعودي (@eMoroor) June 29, 2022

ونوهت إدارة مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع أمانة المنطقة عن البدء بأعمال الصيانة في النفق الواقع في تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز من الجنوب إلى الشمال، وتحويل الحركة المرورية لطريق الخدمة، وذلك خلال الفترة (1-16) يوليو من الساعة 3 وحتى 8 صباحاً.