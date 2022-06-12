نوهت إدارة المرور في منطقة المدينة المنورة، بإغلاق دوار تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن الخطاب، للمتجه إلى المسجد النبوي الشريف، وذلك لمدة شهرين.

إغلاق دوار عروة

وقال الإدارة في تغريدة: “تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة؛ بأنه سيتم إغلاق دوار تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (دوار عروة) للمتجه إلى المسجد النبوي الشريف جزئيًا، وذلك لمدة شهرين ابتداءً من فجر يوم الاثنين الموافق 1443/11/14 هـ”.



تحذير من مخالفة مرورية جديدة

وفي وقت سابق حذرت الإدارة العامة للمرور، من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد المغادرة منها، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة مرورية.

وقال المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية”. وأضافت المرور، في إنفوجراف تنصح فيه قائدي المركبات قائلة: “احرص على التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها جيدًا عند النزول منها”.