قررت الحكومة الأردنية إغلاق الطرق المؤدية إلى مدينة العقبة أمام السيارات بعد حادث تسرب الغاز السام الذي وقع اليوم الأحد.

كما شكلت الحكومة لجنة للتحقيق في الحادث برئاسة وزير الداخلية الأردني فيما تم إرسال التعزيزات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة.

تفاصيل تسرب الغاز السام في العقبة

وكان المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن قال في وقت سابق إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.