أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن قراصنة مدعومين من إيران حاولوا استهداف مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنهم تراجعوا عن خطتهم بمجرد أن علم الأمريكيون بالأمر.

وقال مدير المكتب، كريستوفر راي، في خطاب ألقاه في “بوسطن كوليدج” حول التهديدات الإلكترونية: “في صيف 2020، حاول قراصنة ترعاهم الحكومة الإيرانية تنفيذ واحدة من أبغض الهجمات الإلكترونية التي رأيتها على الإطلاق.. عندما حاولوا استهداف مستشفى الأطفال في بوسطن”.

بلاغ استخباراتي:

وأوضح أن السلطات الأمريكية تلقت بلاغًا من شريك استخباراتي يفيد بأن المستشفى على وشك التعرض لهجوم.

وأضاف: “سارعت فرقة سايبر سكواد من مكتبنا في بوسطن إلى تحذير المستشفى. وعلى الفور، تمكنّا من مساعدته على تحديد التهديد ثم خفضه”.

ولم يقدم راي تفاصيل حول أي فرع من الحكومة الإيرانية يقف وراء التهديد، ولم يذكر كيف كان الهجوم سيؤثر على المستشفى لو نفذّ.