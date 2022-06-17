أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبل قليل عن إقالة المدرب إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم وبشكل رسمي بعد أن تولى المسؤولية رسميًا في 3 مباريات.

وكانت الأزمة بدأت بعد الخسارة من إثيوبيا يوم الخميس الماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ثم الخسارة وديًا من كوريا الجنوبية بأداء باهت.

اتحاد الكرة يعتذر لـ إيهاب جلال

وأكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم إقالة جلال بسبب الاختيار الخاطئ له من البداية، موجهًا الاعتذار له.

كما أكد حازم إمام على أن المدرب للمنتخب المصري الأول سيكون غير مصري وكذلك المدرب للمنتخب الأولمبي سيكون غير مصري وتعيين مدير فني أجنبي للاتحاد المصري لكرة القدم خلفًا للبرتغالي نيلو فينجادا.

وتعيين مستشار أجنبي لتطوير التحكيم في مصر.