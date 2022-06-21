أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2022م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدِّد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.442 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وأربعمائة واثنين وأربعين مليون ريال سعودي).

شريحتان:

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قُسِمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.863 مليار ريال سعودي (مليارين وثمانمائة وثلاثة وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.579 مليار ريال سعودي (مليارين وخمسمائة وتسعة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.