كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، حقيقة إلزام نادي النصر بدفع 60 مليون ريال كمستحقات لمدربه السابق البرتغالي روي فيتوريا.

النصر محروم من قيد الصفقات الصيفية

وكان الفيفا أصدر قرارًا أول أمس الجمعة، بحرمان أصفر الرياض من قيد الصفقات، بسبب عدم دفع مستحقات متأخرة، لـ البرتغالي سيرجيو بوتيلو المساعد الأول للمدرب روي فيتوريا، وعمل مع الجهاز الفني لأصفر الرياض خلال الفترة من 27 يناير 2019 إلى 27 ديسمبر 2020، في 87 مباراة”.

أحمد الأمير قال عبر حسابه في “تويتر” : “لا صحة لما تردد حول إلزام أصفر الرياض بدفع أكثر من 60 مليون ريال، القرار الصادر من الفيفا كان ألزم النادي بدفع 17 مليون ريال أي 4 ملايين و 200 ألف يورو، وتم استئناف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية، وإلى الآن لم يصدر أي قرار”.

وفي وقت سابق، رد النادي على قرار الفيفا فقال القانوني أحمد الشيخي: “استلمنا للتو ردًا من إدارة أصفر الرياض والنادي وعد بدفع المستحقات المتأخرة مع بداية شهر يوليو من العام الحالي لكي يكون قادرًا على التسجيل”.