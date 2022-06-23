قبلت محكمة الاستئناف، في الكويت، اليوم،استئناف المتهم بقتل المغدورة فرح أكبر، وقضت له بالحبس المؤبد بدلاً من الحكم بالإعدام الصادر من محكمة الجنايات.

محامي فرح أكبر يرفض الحكم

وقال محامي فرح أكبر ، عبدالمحسن القطان في تصريحات صحفية إنه سيتقدم بطلب للنيابة العامة لتمييز الحكم وكذلك بالطعن أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر باستبدال عقوبة حكم الإعدام لقاتلها إلى عقوبة الحبس المؤبد، وسيطالب بالإعدام مجدداً وفق صحيفة القبس.

اعترافات صادمة

وكانت المحاكمة قد شهدت اعترافات صادمة بشأن الجريمة، حيث حاول المتهم في البداية إنكار الاتهام زاعماً أن المجني عليها أخرجت سكيناً من الدرج وطعنت نفسها به، إلا أنه بمواصلة التحقيق معه اعترف بطعنها بسكين نتيجة غضبه لإصرارها على رفض الارتباط به، والتواصل معه، إضافة إلى رفضها التنازل عن قضاياها ضده.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت، بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 آلاف دينار وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة .

وقضت محكمة الجنايات بإعدام القاتل وذلك بعد جلسات استمرت لنحو 77 يوماً منذ حدوث الجريمة المعروفة باسم “جريمة صباح السالم”، في قضية تعد من بين الأسرع في أروقة المحاكم الكويتية.

واعترف الجاني بأنه قام، بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في مركبتها حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم، مع طفلتها، وطفل شقيقها، حيث كانوا متوجهين إلى صالون نسائي، تتبعها شقيقتها بمركبتها.

وتعود الواقعة إلى 21 أبريل الماضي، عندما أقدم شاب على خطف فتاة من مركبة كانت تقلها وطفلتيها، وقام بتسديد طعنة غائرة في صدرها أدت إلى وفاتها، ثم تركها أمام مستشفى العدان وفر هاربًا.