أعلنت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا أن السلطات أكدت عدم إلزامية فحص كورونا للمسافرين القادمين إليها.

القرار يطبق من الثلاثاء:

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن هذا القرار سارٍ اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو الحالي.

إجراءات بديلة:

ولفتت إلى أن الإجراءات البديلة التي حددتها السلطات النيوزيلندية تتمثل في إجراء فحص ذاتي سريع في اليوم الأول ومرة أخرى في اليوم الخامس أو السادس.

يذكر أن السلطات النيوزيلندية قررت في وقت سابق، إلغاء شرط فحص كورونا للمسافرين القادمين إليها اعتباراً من أغسطس المقبل، إلا أنها عدلت موعد تطبيق هذا القرار ليصبح سارياً اعتباراً من الثلاثاء المقبل.