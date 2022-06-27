ألغى الحكم محمد الهويش الهدف الأول لـ الشباب في شباك الأهلي؛ وذلك بداعي التسلل.

وكان هتان باهبري سجل الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب كارلوس جونيور.

وجاء إلغاء الهدف بمثابة تنفس للصعداء بالنسبة لفريق الأهلي، خاصة أن خسارة الراقي للمباراة تعني هبوطه لدوري الدرجة الأولى السعودي.