ألغى الحكم محمد الهويش الهدف الأول لـ الشباب في شباك الأهلي؛ وذلك بداعي التسلل.
حكم المباراة يقرر إلغاء هدف #الشباب الأول بداعي التسلل#الشباب_الأهلي#SPL | #SSC pic.twitter.com/TlPs2VliKG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022
وكان هتان باهبري سجل الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب كارلوس جونيور.
وجاء إلغاء الهدف بمثابة تنفس للصعداء بالنسبة لفريق الأهلي، خاصة أن خسارة الراقي للمباراة تعني هبوطه لدوري الدرجة الأولى السعودي.
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