أصبح نادي إنتر ميلان الإيطالي قريبًا أكثر من أي وقت مضى للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي السابق.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: إن إنتر ميلان بات لديه تفاصيل صغيرة لإنهاء الصفقة مع تحديد القيمة المالية للاعب الأرجنتيني صاحب الـ29 عامًا في عقده مع النيراتزوري.

تفاصيل عقد ديبالا مع نادي إنتر ميلان:

يذكر أنه تم الاتفاق على عقد لمدة 4 مواسم، وسيتقاضى اللاعب الأرجنتيني 7 ملايين يورو بـ الموسم الواحد، وسيتم حسم الصفقة خلال الأسبوع المقبل.

وكان النجم الأرجنتيني لاعب باليرمو الإيطالي السابق قرر مغادرة يوفنتوس في صيف 2022، بعد 7 سنوات قضاها في صفوف البيانكونيري.

يذكر أن ديبالا كان شارك في مباراة الأرجنتين ضد إيطاليا في بطولة كأس الأبطال الودية والتي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثية دون رد، حيث سجل النجم السابق لـ يوفنتوس الهدف الثالث لراقصي التانجو.

نجم يوفنتوس السابق خسر آخر مباراة له ضد الإنتر:

وكان اللاعب الأرجنتيني شارك مع يوفنتوس في آخر مباراة له بموسم 2021/ 2022، حيث خسر اليوفي أمام إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا برباعية مقابل هدفين.