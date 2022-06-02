تمكن منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم من تحقيق رقم قياسي، وذلك عقب فوزه على منتخب إيطاليا بثلاثية دون رد مساء أمس الأربعاء في بطولة كأس الأبطال.

منتخب الأرجنتين يتفوق على رقمه في عام 1993

وذكرت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات أن فريق الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي نجح في الوصول إلى 32 مباراة بدون هزيمة أي فاز في 21 لقاء وتعادل في 11 مباراة، ليتخطى رقمه السابق الذي كان حققه بـ 31 مباراة بدون هزيمة خلال الفترة من 1991 إلى 1993.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين متواجد في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 مع منتخبات” السعودية، بولندا، المكسيك”.

الأرجنتين تقسو على إيطاليا بثلاثية

وفي مباراة الأرجنتين ضد إيطاليا، كان الشوط الأول انتهى بـ تأخر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بثنائية دون رد، حيث المنتخب الأرجنتيني كان له السبق، محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي بالدقيقة الـ28.

ونجح دي ماريا في إضافة الهدف الثاني لـ منتخب راقصي التانجو بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتأخر المنتخب الإيطالي.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل فريق راقصي التانجو ضغطه بكل قوة بحثًا عن إحراز الهدف الثالث، حيث تألق الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ومنع دي ماريا وميسي ولو سيلسو من إحراز الهدف الثالث.