أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن إقامة 5 مزادات علنية تعرض عقارات في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، بمساحات تتجاوز 100 ألف متر مربع وذلك في الفترة ما بين 7 إلى 15 يونيو 2022م.

117 أصلاً من العقارات

وتعرض المزادات 117 أصلاً من العقارات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ المزادات بمزاد واحة الرياض الذي يقام حضورياً ليعرض 15 عقاراً بمدينة الرياض، ومزاد دار الهجرة الحضوري الذي يعرض 28 عقاراً بالمدينة المنورة، ومزاد تنمية الحضوري الذي يعرض 24 عقاراً ومزاد تنمية الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات، ومزاد بوابة الخير الذي يعرض 40 عقاراً جميعها بمدينة الرياض، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط: infath.sa/auctions.

إنفاذ بيت الخبرة المختص

ويُعد إنفاذ بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.