أنقذت الشرطة الألمانية، طفلًا سقط في بالوعة مجارٍ، بعد أن سمع صوته أحد المارة بعد اختفائه من حديقة والديه قبل 8 أيام.

اختفاء في ظروف غامضة

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعيش جو، البالغ من العمر 8 أعوام، مع والديه في أولدنبورج بألمانيا، واختفى في ظروف غامضة في 17 يونيو.

وأطلقت الشرطة الألمانية عملية بحث ضخمة شارك فيها المئات من السكان المحليين والمحققين، ولكن لم يتم العثور على أي أثر له، حتى اتصل أحد المارة بالشرطة وأبلغ عن “صوت خافت” قادم من المجاري في 25 يونيو.

وعلى الفور، هرعت الشرطة ورجال الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى إلى الموقع، واندفع رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث والذي يبعد عن منزل عائلة جو حوالي 200 متر.

تفاصيل عملية الإنقاذ

وحينما رفع طاقم الإنقاذ غطاء البالوعة، وجدوا جو في قاع المجاري، وتمكنوا من تهدئته وإخراجه.

ووفقًا لـ”ديلي ميل”، تحقق الشرطة الآن فيما إذا كان قد سقط دون قصد أم أن يكون شخص ما قد وضعه هناك عن عمد.

وتم نقل جو إلى المستشفى وهو يعاني من انخفاض في درجة حرارة الجسم ولكن ليس لديه إصابات خطيرة ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا.

وقالت شرطة أولدنبورج إنه تلقى رعاية جيدة في المستشفى، ومن المتوقع أن يتم استجوابه في الأيام المقبلة حول ما حدث.