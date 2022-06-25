أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إنقاذ كائن بحري، بعد إزالة فخ صيد مهمل في محافظة ينبع.

مسح الشعب المرجانية:

وقال المركز في تغريدة على حسابه الرسمي: “فريق غوص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يزيل أحد فخاخ الصيد المهملة بعد إنقاذ كائن بحري علق بها أثناء عملية مسح للشعب المرجانية في محافظة ينبع”.

وقد شدد المركز الوطني للحياة الفطرية على أهمية التزام البحارة بالممارسات الصديقة للبيئة، لحماية الحياة البحرية.

وأشار في إنفوجراف نشره على صفحته الرسمية إلى أن رمي المرساة بشكل عشوائي قد يدمر مرجانية معمرة.

وأوضح أن موت الشعاب المرجانية يعني أن يبقى مكانها خاليًا لعدة سنوات.