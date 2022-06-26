نجحَ ـ بفضل الله ـ فريقٌ طبيٌّ من قسم الجراحة العامة بمجمع الدمام الطبي في إنهاء معاناة مريض من التفاف القولون السيني حول الأمعاء الدقيقة الذي يؤدي إلى نقص التروية وانسداد الأمعاء.

تدخل سريع:

وأوضحَ تَجَمُّعُ الشرقيةِ الصحيُّ أنَّ المريضَ كان يشكو من ألمٍ شديدٍ بالبطن مصحوباً بغثيان واسترجاع؛ مما تطلَّبَ تدخلاً عاجلاً من الطواقم الطبية والفنية لإنقاذ حياته، إذْ أظهرتِ الكشوفاتُ السريريةُ والإشعاعيةُ أنه يعاني من حالة نادرة وهي عبارة عن إصابته بعقد لفائفي سيني وهو ما يعني التفاف القولون السيني حول الأمعاء الدقيقة الذي يَتَسَبَّبُ في نقص التروية وانسداد الأمعاء ، وقد قرَّرَ الفريقُ الطبيُّ إجراء عملية بأسرع وقت ممكن لفك العقدة اللفائفية واستئصالِ القولون السيني وإعادةِ إيصال القولون للأمعاء لضمانِ عدم تكرار حدوث هذه المشكلة للمريض الذي يَتَمَتَّعُ – ولله الحمد-بصحة جيِّدة بعد أن تماثلَ للشفاء وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي.

مجمع الدمام الطبي:

يُذْكَرُ أنَّ مجمعَ الدمام الطبي يُعَدُّ المستشفى المرجعي الأولَ بالمنطقة الشرقية ويضمُ عدةَ مراكزَ طبيةٍ منها؛( مركز كانو لأمراض وعلاج الكلى ومركز طب الأسنان التخصصي ومركز طب العيون ومركز السكر والغدد الصماء ومركز التأهيل الطبي والأطراف الصناعية ) ويوجدُ فيه 220 عيادةً، بما فيها خِدْمَاتُ الرعاية المنزلية، حيث تشملُ خِدْمَاتُها 47 تخصصًا دقيقًا وغير دقيق، وقد بلغَ عددُ مراجعي العيادات الخارجية منذ بداية هذا العام 2022م حتى نهاية شهر يونيو الحالي 172642 مراجعًا، فيما بلغَ عددُ العملياتِ الجراحيةِ أكثرَ من 3500 عمليةّ جراحيةٍ، فيما بلغَ عددُ مراجعي قسم الطوارئ 54 ألفَ مراجعٍ وذلك خلال المدة نَفْسِها .