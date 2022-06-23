تفاعلت وزارة الصحة، مع بلاغ بشأن تدهور حالة أحد المرضى بسبب حدوث إهمال في أحد المستشفيات.

تفاعل الصحة:

وطالب مقدم البلاغ، بتشكيل لجنة تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في تدهور حالته منذ ثلاث سنوات بقي خلالها طريح الفراش بسبب مفصل مخلوع، فيما تفاعلت الصحة من خلال حسابها الصحة 937 مع البلاغ، وأكدت التواصل معه عبر الرسائل الخاصة لتزويدها بكل التفاصيل.

وحقق القطاع الصحي خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات مثل صحتي وموعد مع زيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة.