تأخر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بثنائية دون رد في الشوط الأول من مباراة منتخب الأرجنتين، وذلك في بطولة كأس الأبطال الدولية.

🔥 ¡GOOOOOLAZO DE 🇦🇷 ARGENTINA! Infernal jugada de Lautaro, asistencia 5 estrellas y definición brillante de Ángel Di María para el 2-0 sobre 🇮🇹 #Italia a los 47' PT. 👏🏻👏🏻👏🏻 ▶️ ¡Disfrutá la #FinalissimaxESPN por #ESPNenStarPlus! -> https://t.co/px4CDR8q2U pic.twitter.com/ayM2p82iGI — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 1, 2022

المنتخب الأرجنتيني كان له السبق، محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي بالدقيقة الـ28.

ونجح دي ماريا في إضافة الهدف الثاني لـ منتخب راقصي التانجو بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتأخر المنتخب الإيطالي بثنائية دون رد.