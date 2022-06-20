حسم اللاعب النيجيري أوديون إيغالو مصيره مع نادي الهلال، وذلك بعدما كشفت تقارير نيجيرية أن اللاعب سينضم لنادي بيشكتاش التركي في صيف 2022.

وكانت صحيفة The Nation Onlineالنيجيرية قالت إن بيشكتاش مهتم بضم المهاجم النيجيري، الذي يقترب من مغادرة الهلال صيف العام الحالي.

إيغالو لا يفكر في مغادرة الهلال

وفي سياق آخر، قالت صحيفة Haber 7 إن اللاعب النيجيري لن يغادر الهلال مبديًا سعادته بالبقاء في أزرق الرياض، وأنه لو فكّر في مغادرة الزعيم فسوف تكون للدوري الأمريكي.

وكان اسم النيجيري أوديون إيغالو ارتبط بالرحيل عن الهلال في صيف 2022، في ظل اهتمام فريقي موناكو الفرنسي وخيتافي بضم المهاجم النيجيري.

يُعد الجزائري إسلام سليماني لاعب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مرشحًا وبقوة للانضمام إلى الزعيم في صيف 2022.

في حال لم تعلق عقوبة منع أزرق الرياض من تسجيل اللاعبين لفترتين بسوق الانتقالات، سيكون من الصعب على الزعيم إتمام أي صفقات في صيف العام الحالي.