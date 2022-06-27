نجح مهاجم فريق الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي سريعًا، ليشعل أجواء المباراة.

إيغالو يسجل الهدف الأول:

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المباراة بشكل ضاغط، قبل أن ينجح إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق، بعد تلقيه تمريرة مميزة من ميشيل ديلغادو من الجانب الأيمن.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.