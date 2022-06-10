قالت إيفانكا ترامب: إنها لا تصدق مزاعم والدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن انتخابات 2020 الرئاسية سُرقت منه بسبب تزوير التصويت.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، شوهدت إيفانكا ترامب في إفادة قدمتها عبر الفيديو أمام لجنة الكونجرس التي تحقق في التمرد في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، لأول مرة أمام الجمهور.

تغير وجهة نظر إيفانكا:

وأوضحت إيفانكا أن وجهة نظرها تغيرت بعد سماع أن بيل بار، الذي كان يشغل منصب المدعي العام خلال معظم ولاية ترامب، حتى استقالته في ديسمبر، والذي أوضح لوالدها مرات عدة أنه خسر الانتخابات.

وأشارت: “أنا أحترم النائب العام بار. لذلك قبلت ما كان يقوله”، مشيرة إلى أن “تصريحات بار كان لها تأثير على كيفية رؤيتي للأمور، وغيرت وجهة نظري”.

مزاعم وهراء:

ولفت: “ما كان يقوله بار هو أن وزارة العدل الخاصة به لم تكتشف أي احتيال كبير لدعم مزاعم ترامب- وهو ما لا يزال الرئيس السابق يفعله- بأن تزويرًا هائلًا للناخبين في عدة ولايات تسبب في سرقة انتخابات 2020 منه”.

وعرضت اللجنة شريط فيديو لبيل بار أمام لجنة التحقيق، إذ وصف مزاعم ترامب بالاحتيال بأنها “هراء”.