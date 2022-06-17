أكد إيلون ماسك أن تسريح العمال في تويتر غير مستبعد وسيعتمد على وضع الشركة المالي، التي قال إنها بحاجة إلى مليار مستخدم نشط.

الاجتماع الأول مع موظفي الشركة

وأوضح ماسك خلال اجتماعه الأول مع موظفي الشركة: “إن الشركة بحاجة إلى أن تكون بحالة جيدة، وفي الوقت الحالي، تتجاوز التكاليف الإيرادات”، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تبرير لعدد الموظفين الكبير وإلا فلن تتمكن تويتر من النمو.

من جهة أخرى، قال ماسك إن المستخدمين لهم الحق في تصفية المحتوى الذي لا يريدون رؤيته، مضيفاً أن المعيار في تويتر ليس فقط عدم الإساءة إلى الناس، بل أيضاً توفير مصادر الترفيه والمعرفة، مع منح المستخدمين الحرية في التعبير عن آرائهم.

قيادة المنصة للنجاح

وأشار إلى أنه لا يهتم كثيراً بأن يكون الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي، وكل ما يهمه هو قيادة المنصة للنجاح.

وتابع إيلون ماسك أن نجاح تويتر سيكون على شكل زيادة كبيرة في عدد المستخدمين النشطين يومياً، ومن المحتمل أن يتجاوز المليار مستخدم.

وقال إن تعريف النجاح سيشمل أيضاً ما إذا كانت المنصة ستساهم في تعزيز الحضارة وزيادة الوعي.