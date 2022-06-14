حرب تصريحات تصاعدت بين إيناس الحنطي والفاشونيستا نجلاء عبدالعزيز، بعد سخرية الأولى من إطلالة الثانية في حفل زفاف شقيقتها.

سخرية من إطلالة نجلاء عبدالعزيز

وأثارت إيناس الحنطي جدلًا واسعًا بين متابعيها، بعد أن سخرت من ملابس نجلاء عبدالعزيز في حفل زفاف شقيقتها يوشا، إذ انتقد جمهورها هذا الموقف.

وفي منشور على تطبيق “سناب شات”، قدمت إيناس الحنطي تهنئة لشقيقة نجلاء عبدالعزيز قائلة: “ألف مبروك زواج يوشا الله يوفقها، بس أحتاج أحد يشرح لي هذه مين؟، منتقدة إطلالة الفاشونيستا الشهيرة، وإخفاءها وجهها في المنشور، وإظهار أجزاء أخرى من جسدها.

رد نجلاء عبد العزيز

وردت عليها نجلاء عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بتطبيق “سناب شات”، مستنكرة ما قالته إيناس الحنطي.

وقالت نجلاء إنها رأت التعليق، وعلى معرفة بإيناس ويتابعان بعضهما البعض، وسبق أن دخلت منزلها.

واستنكرت ما فعلته إيناس وسؤالها وانتقادها ملابسها أمام العامة وتظاهرها بعدم معرفتها، معتبرة أن ما فعلته هذا يعد رغبة في الشهرة والحصول على تفاعل“.

وتابعت قولها: ”والله إني أعزها الصدق وأحترمها ولا كان ما دخلت بيتها”، مؤكدة أنها شاهدتها في إعلان برمضان وقدمت لها التهنئة حينها.

الجمهور يستنكر

وتعرضت إيناس الحنطي لانتقادات من متابعيها ومتابعي نجلاء عبدالعزيز، على تويتر فقالت إحدى المغردات: “والله لأقف ضد إيناس الحنطي حتى لو هي على حق من بغضي لها”. وأضافت أخرى: “إيناس الحنطي تتسلق التريند على ظهر أي أحد حتى اللي كانت زميلتها نجلاء عبدالعزيز”.