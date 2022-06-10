كشفت تقارير إعلامية عن أن الاتحاد المصري لكرة القدم يقترب من إعلان إقالة المدرب إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد الخسارة مساء أمس أمام المنتخب الإثيوبي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وذكر برنامج مساء أون تايم للإعلامي مدحت شلبي على قناة ” أون تايم سبورتس” المصرية أن قرارات عاجلة سيتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم من ضمنها الإقالة المتوقعة لـ جلال.

إيهاب جلال في طريقه للرحيل !

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق المنتخب الإثيوبي بنتيجة هدفين دون رد، عبر اللاعبين داوا هوتيسا وشيمس بيكلي في الدقيقتين الـ22 و الـ40، وسط أداء كارثي دفاعيًا وهجوميًا من قبل لاعبي الفريق المصري.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق منتخب إثيوبيا الذي كان قريبًا من تسجيل الهدفين الثالث والرابع، وسنحت فرصة واحدة هجوميًا للمنتخب المصري في الدقيقة الـ88 عبر اللاعب عمر كمال عبدالواحد، في ظل فقر هجومي ودفاعي عانى منه الفراعنة.