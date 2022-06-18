وقعت جمعية بناء لرعاية الأيتام، اتفاقية تعاون مع جمعية السرطان بهدف تنسيق الجهود والمبادرات المشتركة بينهما لتقديم خدمات للشرائح المستهدفة من مستفيدي بناء من الأيتام واليتيمات والأمهات.

ومثل جمعية بناء في توقيع المذكرة المدير العام عبد الله الخالدي، كما مثل جمعية السرطان رئيس مجلس الإدارة مي الجبر.

تفاصيل الاتفاقية

وتضمنت الاتفاقية تنسيق الجهود بين الطرفين في تقديم خدمات ومبادرات لمستفيدي بناء، فضلا عن تبادل المعلومات لحالات المستفيدين من المصابين بمرض السرطان بما يتناسب مع كل حالة، وتقديم المعرفة في خدمات البحث الاجتماعي بهدف التكامل مع جمعية السرطان.

ونصت الاتفاقية على المشاركة في تفعيل اللقاءات والبرامج لمستفيدي بناء بهدف رفع مستوى الوعي بالأورام ومسبباتها والوقاية منها وتنفيذ مبادرات خاصة بالطرفين أو أحد الأطراف، كما تضمنت الإسهام في تفعيل البرامج التنموية من خلال تزويد جمعية السرطان ببيانات مستفيدي جمعية بناء العاملين بنشاط توجيه المركبات “مشروع تاكسي بناء” من أجل التعاقد معهم لخدمة توصيل مستفيدات جمعية السرطان في التنقل من وإلى المستشفيات ومراكز العلاج وتلقي الخدمات الطبية أو الأجهزة التعويضية ، واتفق الطرفان على التنسيق الإعلامي بينهما في ابراز المشاريع والمبادرات المشتركة.

إضافة لمرضى السرطان

وأعرب الخالدي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تمثل إضافة حقيقية لمستفيدي الجمعية من مرضى السرطان بما يحقق فوائد توعوية لهم وتساهم في علاجهم وتقديم المشورة لهم عن طريق جمعية متخصصة لها خبرتها في علاج ورعاية مرضى السرطان، لافتا إلى أنها تأتي أيضًا ضمن الاتفاقيات والشراكات التي تقيمها الجمعية مع جهات عديدة وذلك بهدف خدمة مستفيديها.

فيما أكدت مي الجبر أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر مباشر على المستفيدين من خلال التكامل بين جمعية السرطان وجمعية بناء وتعظيم أثر التوعية وضرورة الفحص المبكر مما يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.