اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة في القاهرة اليوم بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

الربط الكهربائي بين البلدين

وجرى خلال الاجتماع متابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين.

مشروع طاقة الرياح

يذكر أنه جرت اليوم مراسم توقيع اتفاقية تحالف بقيادة شركة أكوا باور، وشركة حسن علام القابضة، لإنشاء مشروع طاقة رياح في جمهورية مصر الشقيقة، بسعة 1.1 جيجا واط، باستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار.