أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، توقيع اتفاقية لعقد الخدمات المدارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي للرئاسة.

تفاصيل الاتفاقية:

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إبرامها اتفاقية لعقد الخدمات المدارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي للرئاسة، مع شركة تقنية لأمن المعلومات “إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة”.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تمت بإشراف ومتابعة وكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالرئاسة.

وسيكون التوقيع يوم غد الاثنين 28/ 11/ 1443هـ في تمام الساعة 11:00 صباحًا بقاعة الشيخ محمد السبيل- رحمه الله- بالمبنى الإداري للرئاسة.