قال رئيس مجلس إدارة حلواني إخوان مصر المهندس عبدالعزيز يماني: إنه تم توقيع اتفاقية بين حلواني إخوان مصر مع شركة أقوات المالكة للعلامة التجارية “البيك”، وتستهدف هذه الاتفاقية توطين العلامة التجارية “البيك” في مصر باستثمارات تبلغ مليار جنيه خلال 3 سنوات.

تحديات كثيرة:

وأشار يماني إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يواجه تحديات كثيرة في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الخام، بحسب “العربية”.

ولفت إلى أن زيادة التكلفة على المستهلكين تعد أحد التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية، مضيفًا: “نحاول تنويع مصادر المواد الخام للتغلب على مشاكل نقص الإمدادات”.