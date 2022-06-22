اتفق الجانبان السعودي والأردني، على وضع خارطة طريق للتنسيق التجاري بين البلدين، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت الإخبارية، اليوم الأربعاء.

تعاون بين البلدين:

ويسعى البلدان للاستفادة من فرص التعاون في مجال النقل، ومن ذلك توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، وكذلك إطلاق مشروع اتفاقية قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي (عمان- العقبة) بقيمة ما يقارب 105 ملايين دولار.

ولي العهد في الأردن:

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى الأردن مساء الثلاثاء في ثاني محطات جولته الخارجية التي تشمل مصر والأردن وتركيا.