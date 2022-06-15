أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعًا طارئًا في 23 يونيو، لتحديد إن كانت ستصنف تفشي جدري القرود عالميًّا على أنه “حالة طوارئ صحية عامة” تستدعي قلقًا دوليًّا.

تفشٍّ غير عادي:

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “تفشي جدري القرود غير عادي ومقلق. لهذا السبب، قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل، لتقييم إن كان هذا التفشي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليًّا”.

وستجتمع لجنة الطوارئ في 23 يونيو لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى مستوى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

تغيير اسم الفيروس:

وأضاف غيبريسوس: “تعمل منظمة الصحة العالمية أيضا مع شركاء وخبراء من جميع أنحاء العالم لتغيير اسم فيروس جدري القرود والمرض الذي يسببه. سنعلن عن الأسماء الجديدة في أقرب وقت”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقبل أشهر قليلة، كان جدري القرود محصورًا بشكل عام في غرب إفريقيا ووسطها.