يحظى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمكانة كبيرة لدى قادة الدول الصديقة والشقيقة، هذه المكانة تنعكس على الطريقة التي يتم استقباله بها أثناء زياراته الرسمية، حيث كسر العديد من قادة دول العالم البروتوكولات والمراسم لأجل الاحتفاء بولي العهد.

بروتوكولات رسمية كسرت لأجل الأمير محمد بن سلمان #الذكرى_الخامسة_لبيعة_ولي_العهد pic.twitter.com/z6agv06m53 — مراسم وبروتوكولات (@CeProtocol) June 21, 2022

احتفاء دولي بولي العهد

وكان لحضوره دوليًا مراسم استقبال حافلة كسرت فيها العديد من البروتوكولات؛ ففي 2018 كسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب البروتوكول الأمريكي بعد أن أقام على شرف ولي العهد مأدبة طعام في البيت الأبيض وهو ما يقام عادة للرؤساء.

وفي 2018 استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ولي العهد، وأقامت له مأدبة غداء، وهو تكريم لا يحظى به سوى قادة الدول.

استقبال حافل



كما سارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2018، باستقباله من الطائره في الوقت الذي يشير فيه البروتوكول إلى انتظاره على مسافة قصيرة من سلم الطائرة.

وخلال حضور ولي العهد افتتاح كأس العالم في 2018م، اختاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليكون بجانبه في الصف الامامي بالرغم من تواجد عدد كبير من قادة الدول.

وفي 2019 م، خلال زيارته للهند، خرج رئيس الوزارء الهندي ناريندار مودي لاستقباله، علمًا بأن بولوتكول الهند يشير إلى أن وزير الدولة هو من يستقبل الشخصيات الأجنبية.

كما خرج رئيس الوزارء الكوري لي ناكيون لاستقبال الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لكوريا في 2019م، فور وصوله للمطار بسيول، بالرغم من أنه لم يستقبل ضيفًا أجنبيًا بنفسه منذ توليه المنصب.

أوسمة تقديرية

وفي 2021م، كسر السلطان هيثم بن طارق البروتوكول باستقباله الأمير محمد بن سلمان في المطار، ما عكس حجم الحفاوة العمانية بزيارته.

وأثناء جولته في دول الخليج في 2021م، تم استقباله بمراسم الملوك والأمراء وكسرت من أجله عدة بورتوكولات رسمية؛ كما منح عدة أوسمة لا تُمنح إلا للملوك والأمراء منها قلادة مبارك الكبير التي قدمها أمير دولة الكويت الشيخ نواف تقديرًا له.

قلادة الحسين

وخلال زيارته إلى الأردن، أمس، قلد ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ولي العهد قلادة الحسين بن علي تجسيدًا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين. وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول