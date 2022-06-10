أكد الخبير في المحتوى التقني فيصل السيف، أن هناك مسؤولية على الجهات في الحفاظ على البيانات الشخصية، في مقابل الحذر الواجب على المستخدمين من استخدام بياناتهم في المواقع المشبوهة.

مطلب بالحذر:

وتابع السيف، في مداخلة هاتفية إلى قناة العربية، أن مسؤولية الجهات تتمثل في أنهم يضعون بيانات العملاء على خوادم محلية تتبع النظام الرسمي، كما يجب على المستخدمين الحذر من أي موقع أو تطبيق مشبوه يقدمون من خلاله بياناتهم الشخصية.

الوعي المجتمعي:

ورأى التقني أن الوعي المجتمعي أصبح أفضل من أي وقت مضى، وأن هذه الفترة تعد فترة ذهبية لتصحيح أخطاء الماضي من خلال زيادة الجانب التوعوي والتعليمي لحماية البيانات الشخصية.