من المقرر أن تجرى اختبارات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة يوم 18 ذي الحجة في مراكز اختبارات مخصصة في إدارة التعليم في حين ستبدأ اختبارات الدور الثاني لباقي المراحل التعليمية يوم 24 محرم 1444هـ.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

وكانت وزارة التعليم أعلنت أن الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث سوف تكون حضوريًا لجميع المراحل الدراسية اعتبارًا من الأحد 27 ذي القعدة وحتى الخميس 1 ذي الحجة المقبل، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 ذي الحجة.

كما أعلنت الوزارة أن الاختبارات الشفهية والعملية والتقويم التكويني ستكون أثناء اليوم الدراسي اعتبارًا من الأحد 20-11-1443.

اختبارات الدور الثاني

فيما تبدأ اختبارات الدور الثاني من الأحد الى الخميس 18-22 /12 / 1443 للطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة في مراكز اختبارات مخصصة في إدارة التعليم بينما تكون الاختبارات يوم الاثنين 24-1-1444 لجميع المراحل.

يذكر أنه لن يتم تكليف المعلمين والمعلمات بتنفيذ اختبارات الدور الثاني أثناء اجازتهم حيث ستشكل لجان في إدارة التعليم لتنفيذ اختبارات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية فيما تتولى الهيئة الادارية بالمدارس تنفيذ اختبارات الدور الثاني لطلاب باقي المراحل على أن تتم عملية التصحيح والرصد في الأسبوع الأول من عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444.