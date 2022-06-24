اختتمت اليوم الخميس منافسات بطولة النخبة للرماية بالبندقية والمسدس والتي استمرت على مدار 5 أيام وذلك بحضور رئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر آل سعود على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض، وقد أدار منافسات البطولة 10 حكام برئاسة الحكم الدولي علي الشمراني وبمشاركة 86 راميًا

منافسات المسدس الهوائي فردي

وقد جاءت نتائج منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة المبتدئين كالتالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عويض العرجاني من القوات الجوية

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي فيصل السبيعي من القوات البرية

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي سامي العنزي من اتحاد الرماية

كما جاءت نتائج منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة الدرجة الأولى كالتالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي أحمد شراحيلي من الحرس الملكي

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي حمود الأحمري من الحرس الملكي

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي فاهد السلولي من الحرس الملكي

منافسات المسدس الهوائي فردي

وفي منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة الممتاز جاءت النتائج كالتالي

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عطا الله العنزي من حرس الحدود

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي محمد العمري من القوات البرية

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي محمد الهلالي من الحرس الملكي

في منافسات الفرق المسدس الهوائي لفئة المبتدئين جاءت النتائج على النحو التالي

المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي A

المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الدفاع الجوي

المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الحرس الملكيB

منافسات البندقية الهوائي فردي

وفي منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة المبتدئين جاءت النتائج كالتالي

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عبد العزيز العنزي من القوات الجوية

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي أحمد الحصين من الحرس الملكي

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي سلطان القريني من الحرس الملكي

الهوائي فردي لفئة الدرجة الأولى

وفي منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة الدرجة الأولى جاءت النتائج كالتالي

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي سعد العمري من القوات الجوية

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي خالد التركي من الحرس الملكي

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبد العزيز المطيري من حرس الحدود

وجاءت نتائج منافسات البندقية الهوائي فرق لفئة المبتدئين كالتالي

المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي

المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الدفاع الجوي

المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الصواريخ الاستراتيجية

البندقية الهوائي فردي لفئة الممتاز

وجاءت نتائج منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة الممتاز كالتالي

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي مسفر العماري من القوات الجوية

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي بدر العتيبي من القوات الجوية

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبد العزيز العنزي من القوات الجوية

منافسات البندقية ناري 3 أوضاع

وفي منافسات البندقية ناري 3 أوضاع لمسافة 50م فئة الممتاز جاءت النتائج

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي فايز العنزي من القوات البحرية

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي عبد الرحمن الجحيدلي من القوات الجوية

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبد العزيز العنزي من القوات الجوية

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر آل سعود بمستوى الرماة في البطولة وماشهدته من تنافس قوي، مُشيرًا إلى أن التركيز الأهم كان الإعداد لبطولة كاس العالم في كوريا الجنوبية ، وأوضح أن البطولة تهدف إلى الوقوف على استعداد رماة المنتخب السعودي بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة وصولًا لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية.