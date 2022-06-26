سجلت أسعار النفط، اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا، بوصول خام برنت إلى 113.19 بزيادة قدرها 3.014 سنتات.

العقود الآجلة

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد سجلت تراجعًا بنحو 1% كما تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس بنحو 2% الأسبوع الماضي.

أزمة الوقود

وفي وقت سابق، قال رؤساء شركات الطاقة الفرنسية العملاقة ENGIE و EDF وTotalEnergies الأحد إنه لابد وأن يحد المستهلكون والشركات من استهلاكهم للطاقة “فوراً” من أجل أن يكونوا مستعدين بشكل أفضل هذا الشتاء للتصدي لأزمة الطاقة والوقود التي تلوح في الأفق.

وقالت الشركات في رسالة مفتوحة “علينا العمل بشكل جماعي لخفض استهلاكنا من أجل استعادة هامش المناورة” مشيرة إلى الانخفاض الحاد في شحنات الغاز الروسي وكذلك الإنتاج المحدود للكهرباء في أوروبا بسبب مشكلات الصيانة.

وأضافت أن “اتخاذ إجراءات فورا هذا الصيف سيسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل في بداية الشتاء المقبل ولا سيما للحفاظ على احتياطياتنا من الغاز”.