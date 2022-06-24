أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تلقت بلاغات بأكثر من 3200 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود وحالة وفاة واحدة ضمن موجة التفشي الحالية.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس اليوم الخميس إن هناك حاجة إلى تكثيف المراقبة لرصد الحالات في المجتمع.

إصابات جدري القرود عالمياً

وأضاف أن الحالات في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض لا تزال في الغالب بين الرجال المثليين.

وقال تيدروس في اجتماع للجنة الطوارئ بالمنظمة “انتقال العدوى من شخص لآخر مستمر ويُهوًن من شأنه على الأرجح”.

وعقدت منظمة الصحة العالمية الاجتماع كي تقرر ما إذا كانت ستعلن أن جدري القرود بات يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. وأبلغت 48 دولة عن حالات ضمن موجة التفشي الحالية التي بدأت في مايو