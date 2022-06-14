أصدر المركز الوطني للأرصاد؛ تحذيرًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لرياح نشطة، وأتربة مثارة؛ تتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن التأثيرات المصاحبة للتحذير هي نشاط الرياح السطحية، وارتفاع حركة الأمواج. وتتأثر كل من مدن: الشعيبة، والقنفذة، والليث، بالظواهر الجوية المذكورة. ويستمر التحذير حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.



أمطار رعدية على عسير

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بشأن تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية.

ويشمل تأثير الحالة رجال ألمع، وتستمر حتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

أتربة على المنطقة الشرقية

وفي السياق ذاته؛ حذرت الأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح، وإثارة الأتربة على المنطقة الشرقية، ما يؤدي لانعدام الرؤية الأفقية.