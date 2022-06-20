قال مدير الثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، د. إبراهيم قاسم إن أسعار المواشي تشهد العام الحالي ارتفاعاً بسيطاً وطفيفاً مقارنة بالعام الماضي.

فيديو | مدير الثروة الحيوانية في #البيئة د. إبراهيم قاسم: ارتفاع بسيط في أسعار المواشي هذا العام.. و #حفر_الباطن الأعلى إنتاجا للمواشي#الراصد pic.twitter.com/scWnFiA6NK — الراصد (@alraasd) June 20, 2022

وقال لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، إن حفر الباطن الأعلى إنتاجاً للمواشي، وفيها أكثر من 4 ملايين رأس من الماشية.

ارتفاع طفيف بالأسعار

وتابع د. إبراهيم قاسم لو عدنا للعام الماضي، لوجدنا ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الماشية، على سبيل المثال النعيمي العام الماضي كان من 1500 إلى 2000 ريال، والعام الحالي قد تكون بـ 2200، كذلك الماشية ذات الوزن والإنتاج العالي تكون أغلى في السعر من غيرها.