أعلنت وزارة التجارة استدعائها لـ 239 مركبة فيراري من عدة طرازات لخلل في غطاء خزان الفرامل، قد يؤثر على السلامة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم .. نعلن عن ⁧استدعاء ⁩239 مركبة فيراري “عدة طرازات” 2010 – 2019 لخلل في غطاء خزان الفرامل قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل مما يتسبب في فقدان القدرة على الكبح وزيادة خطر وقوع حادث”.



خطر وقوع حوادث

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 177 مركبة لكزس “NX” بسبب احتمالية حدوث تشققات في منطقة تثبيت المساعدات الأمامية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامتكم.. نعلن عن استدعاء 177 مركبة لكزس “NX” موديل 2022″.

وأوضحت أن “ذلك لاحتمالية حدوث تشققات في منطقة تثبيت المساعدات الأمامية، قد يؤدي مع مرور الوقت إلى فقدان توازن المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث”.

استدعاء 676 مركبة مرسيدس

كما استدعت ⁩ 676 مركبة من نوع مرسيدس بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية؛ مما يزيد من خطر حدوث إصابات.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم استدعاء⁩ 676 مركبة من نوع:

– مرسيدس “E Class / C Class”

– 2011 – 2016

خلل في الوسائد الهوائية

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن استدعاء المركبات يرجع لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية مما يزيد من خطر حدوث إصابات حال وقوع حادث.