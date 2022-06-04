توقعت منى كيال، الاستشارية في تشخيص الأمراض الفيروسية، أن تكون الموجة الكبرى لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فصل الخريف المقبل.

ارتفاع أعداد الإصابات:

وتابعت كيال خلال تصريحات إلى قناة العربية، أن ارتفاع أعداد الإصابات هو أمر متوقع مع فتح البلاد، ورفع الإجراءات خاصة في الأماكن المزدحمة، ولكن الخوف من فصل الخريف المقبل.

وأضافت أن عودة الارتفاع في أعداد الإصابات التي حدثت في الكثير من دول العالم، هو أمر متوقع بسبب التخلي عن الكثير من القيود، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة سجلت اليوم 6 أضعاف أعداد الإصابات مقارنة بالعام الماضي، ولكن نسب الوفيات ودخول المستشفيات أقل.

لا مزيد من الإجرءات:

وأكدت استشارية الأمراض الفيروسية، أنها لا تتوقع المزيد من الإجراءات خلال فصل الصيف الحالي، ولكن يجب الاستمرار في رصد الفيروس ومتحوراته الجديدة بإجراء التسلسل الجيني، مشددة على أن الوضع الحالي لا يزال ضمن عائلة أوميكرون.