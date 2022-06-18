قال استشاري أمراض المخ والأعصاب الدكتور هاني عقاد، إن السكتات الدماغية من أكثر الحالات شيوعاً بسبب نمط حياة الفرد، والتي يعالجها مركز العلوم العصبية بمجمع الملك عبدالله الطبي.

فيديو | استشاري أمراض المخ والأعصاب د. هاني عقاد: السكتات الدماغية من أكثر الحالات شيوعا بسبب نمط حياة الفرد الصحية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Y9xVwVkNWA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022

وأضاف عقاد، خلال تصريحات مع برنامج “120” المذاع على قناة الإخبارية، أن مركز العلوم العصبية يندرج تحته 3 أقسام رئيسية هي: قسم أمراض الأعصاب وقسم جراحة الأعصاب والأخير الطب النفسي.

تخصص مركز العلوم العصبية

وأوضح أن المركز متخصص في علاج أغلب أمراض الأعصاب، وتأتي السكتات الدماغية على رأس القائمة، ويأتي بعدها أمراض الصرع واعتلال الذاكرة وأمراض الحركة والشلل الرعاش وكذلك الصداع بجميع أنواعه.

ولفت إلى أن المركز يتخصص أيضًا في علاج التصلب اللويحي المتعدد، وأمراض العضلات، وأمراض الأعصاب الطرفية، وأمراض جراحات العمود الفقري، وحالات نزيف الدماغ وأورام الدماغ.

وأشار إلى أن جميع الأمراض السابقة منتشرة وتتردد باستمرار على المركز لتلقي العلاج اللازم.