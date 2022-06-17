أكد استشاري جراحة التجميل الدكتور ريان العلولا، أن عمليات نحت القوام، من أكثر العمليات إقبالًا في المملكة على مستوى الجسم، حيث تشمل شفط الدهون وإعادة حقنها.

عمليات تجميل الأنف:

وقال العلولا خلال حواره إلى برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية: إن عمليات تجميل الأنف تعد الأكثر إقبالًا على مستوى الوجه، محذرًا من مخاطر الحقن غير المصرحة وغير المسجلة في هيئة الغذاء والدواء.

حقن مؤقتة:

ولفت الاستشاري إلى أن الحقن المسموح تناولها هي الحقن المؤقتة فقط والتي تذوب بعد فترة من 6 شهور إلى سنة، لافتًا إلى أن أي مادة أخرى غير مؤقتة تسبب مشكلات خطيرة منها التليفات تحت الجلد وعلى المدى البعيد تسبب التهابات وتغير في الشكل كذلك.