أكد محمد العجلان، استشاري طب الأمراض الجلدية وجراحة الليزر في مدينة الملك فهد الطبية، أن مرض البهاق غير معدٍ، كما أنه لا يوجد إبر لتوحيد لون البشرة.

البهاق:

وتابع العجلان، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن البهاق مرض ذاتي المناعة ينشأ عن مهاجمة خلايا مناعية للخلايا الصبغية؛ مما يؤدي لفقدان الصبغة التي تفرزها الأخيرة.

وتابع أن كثيرًا مما يعانون من البهاق يسألون عما يسمى إبر توحيد لون البشرة، وهذه الإبر لا وجود لها في الطب الحديث، لافتًا إلى أن علاج البهاق يتراوح بين كريمات موضعية ذات النسب الآمنة طبيًّا حال أعطيت عن طريق شخص متخصص، وكذلك العلاجات الضوئية الموضعية والكاملة.

لا علاج فعال:

واستكمل الاستشاري، أنه لا يوجد حتى الآن علاج فعال بنسبة عالية لمنع انتشار البهاق وعدم عودته مرة أخرى ولا زلنا في مراحل متأخرة ونحتاج تقدمًا أكثر في العلاج.

واختتم أن الدراسات القائمة بشأن علاج البهاق تؤكد أن المستقبل مرضٍ ومبهر لمرضى البهاق، وسيتوفر أدوية فعالة ذلك المرض.