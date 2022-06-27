نصح د. سعد العسيري، استشاري طب الطوارئ، جميع الحجاج بعد أداء مناسك الحج بأهمية التأكد من أعراض أي إصابة لأخذ العلاج المناسب.

د. سعد العسيري .. استشاري طب الطواريء : بعد أداء مناسك الحج لابد من التأكد من أعراض أي إصابة لأخذ العلاج المناسب .. والإجهاد البدني العالي خلال الحج يسبب إنهاك جسدي@DrSAS_ALASIRI#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DGBV1F5Ss6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 27, 2022

الإجهاد البدني:

وقال سعد العسيري، لبرنامج “سيدتي”، على قناة “روتانا خليجية”: إن الإجهاد البدني العالي خلال الحج يسبب إنهاكًا جسديًّا.

نصيحة للنساء الحوامل:

ونصح سعد العسيري، الحوامل بعدم أداء فريضة الحج، موضحًا بقوله: “لا أنصح بأداء الحوامل لفريضة الحج والتنسيق مع عيادة النساء ضروري جدًّا”.