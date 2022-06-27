أعلن عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة استحقاق يونيو 2022. وأشار المستفيدون إلى أنه تم إشعارهم بالتحقق من صحة الحساب البنكي تمهيدًا لصرف راتب الضمان في الموعد المقرر له.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

وقررت وزارة الموراد البشرية توحيد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي القديم والمطور ليكون اليوم الأول من الشهر الميلادي. وإذا تصادف أول الشهر مع يوم جمعة يتم الإيداع في اليوم السابق له، وبناء عليه سيتم إيداع راتب الضمان لمن صدرت لهم نتائج الأهلية يوم الخميس المقبل 30 يونيو.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي الجديد ما يلي: