أعلن عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة استحقاق يونيو 2022. وأشار المستفيدون إلى أنه تم إشعارهم بالتحقق من صحة الحساب البنكي تمهيدًا لصرف راتب الضمان في الموعد المقرر له.
موعد صرف الضمان الاجتماعي
وقررت وزارة الموراد البشرية توحيد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي القديم والمطور ليكون اليوم الأول من الشهر الميلادي. وإذا تصادف أول الشهر مع يوم جمعة يتم الإيداع في اليوم السابق له، وبناء عليه سيتم إيداع راتب الضمان لمن صدرت لهم نتائج الأهلية يوم الخميس المقبل 30 يونيو.
شروط الضمان الاجتماعي المطور:
يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي الجديد ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
- ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون مقيمًا في إحدى الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
- ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.
انا صار لي خمسه شهور قدمت الطلب ولا جاني تحقق الأهلية