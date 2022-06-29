أكد متحدث شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن بعض المتسولين يستغلون الأطفال، وهذه جريمة تندرج تحت جرائم الاتجار بالبشر.

ودعا متحدث شرطة منطقة الرياض، في مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء، الجميع إلى التبرع فقط للمنصات المعتمدة مثل منصة “إحسان”.

استغلال الأطفال للتسول:

وحض المواطنين على عدم التعاطف مع المتسولين، قائلًا: إن الأموال التي يعطيها المواطن للمتسول تتراكم وتذهب إلى أعداء الوطن وتسهم في زيادة معدل الجريمة.

سجن وغرامة:

وأوضح متحدث شرطة منطقة الرياض أن عقوبة التسول السجن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال للمواطن، مع إبعاد المتسول الوافد نهائيًّا عن المملكة.