قدم عدد من أهالي الطائف، مطالبهم للمحافظ الأمير سعود بن نهار آل سعود، وذلك في ردهم على تغريدة الأمير التي تحدث فيها عن المحافظة وتميزها بامتلاك مقومات استثنائية عن بقية المحافظات الأخرى.

محافظة متفردة

وكان الأمير سعود بن نهار، قال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الطائف محافظة متفردة، استثنائية بمناخها وتضاريسها، ولها في ذاكرة الشعر والفن حضور متألق، وسوف نسعى بكل عزم لتأكيد هذا الحضور.. طائفنا تستحق”.

وأشاد المغردون من أهالي الطائف، بمجهودات الأمير سعود بن نهار، مؤكدين أن ثقتهم فيه كبيرة وينتظرون منه المزيد.

وقدم عدد من الأهالي مطالب عدة للنهوض أكثر بالطائف خاصة لتميزها بمقومات استثنائية، فقال سلطان البقمي إن الطائف تحتاج لغرفة عمليات مشتركة للحاق بركب المدن المتطورة وخاصة أنها تمتلك أجواء يبحث عنها المصطافون.

استغلال الحدائق

وأشار إلى ضرورة استغلال حديقة الملك فهد وحديقة الردف وتنسيقهما وإقامة الفعاليات فيهما، ما يكون له مردود على الطائف.

من جانبه، أوضح فهد الثبيتي أن محافظ الطائف يتواجد في المكان المعتق من الطيب والأصالة والتاريخ والمكانة والتي تحتاج جميعها لإعادة تأهيل وتصدير.

ودعا إلى ضرورة النظر إلى المنتفعين من الأراضي والمساحات الشاسعة من المتنزهات والمستترين بالبيروقراطية القديمة.

فيما قال تركي بن رشيد الزلامي: إن الطائف قصيدة على هيئة مدينة، مؤكدًا أنها معشوقة الغيم والشعراء، ووهبها الله موقعًا استثنائيًا وطقسًا استثنائيًا”.

أزمة المرور

وطلب ابن رشيد من الأمير سعود بن نهار بحث مشروع طريق الشاحنات والذي يعد خطوة مهمة للطائف وأهلها، موضحًا أن الحوية تعاني من قلة الجسور التي تربط بين شرقها وغربها، فيما تسبب موقع الجامعة الحالي في أزمات مرورية كبيرة.

ومن جانبه، أشاد سالم الشيباني، بمجهودات الأمير سعود بن نهار، وتحركاته للعمل من أجل محافظة الطائف، فقال: “نعي بأن التركة كبيرة ولكن نثق بأن الطموح أكبر”.

وأضاف: “في الطائف مررنا بمرحلة وكأن التاريخ فيها توقف، ولكن العزاء بك أنت لتسرع لنا العجلة”.

وتابع: “والله إننا نخجل من الانتقاد بعد أن رأيناك تترجل من مكتبك لتقف في الميدان”، داعيًا له بالتوفيق ومؤكدًا له الدعم والمساندة من الأهالي.