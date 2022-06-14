باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث صدرت أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم.

استغلال وظيفي:

وصدر حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ “رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق” بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة.

تزوير ورشوة:

كذلك صدر حكم ابتدائي بإدانة ضابط متقاعد برتبة عميد وضابطي صف من وزارة الدفاع وموظف بالمرتبة السادسة يعملون سابقًا بإحدى الملحقيات العسكرية خارج المملكة بجريمة التزوير، واستعمال المحررات المزورة، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية، والتفريط بالمال العام، ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرين ألف ريال لكل متهم.

تزوير حكم قضائي:

وأيضًا صدر حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بالمحكمة العامة في إحدى المناطق بجريمة الرشوة وتزوير حكم قضائي والاشتراك مع قاضٍ آخر بتزوير حكم قضائي ومعاقبته بالسجن لمدة (4) سنوات و(6) أشهر وغرامة مالية قدرها (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال، وإدانة قاضٍ آخر بذات المحكمة بجريمة الرشوة “قبول وساطة المتهم الأول” والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، وإدانة مواطنة بجريمة استعمال محرر مزور ومعاقبتها بالسجن لمدة سنة و(6) أشهر وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال.

رصد وضبط المعتدين:

وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.